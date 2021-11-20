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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen öldükten sonra örgütün başına Mustafa Özcan mı geçecek?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen öldükten sonra örgütün başına Mustafa Özcan mı geçecek?
20.11.2021 01:06 - Son Güncelleme: 20.11.2021 01:17
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar Takvim.com.tr tarafından gündeme getirilmişti. Örgüt, iddialar sonrası önce bir süre sessiz kalmış, sonra da Gülen'in ölmediğini kanıtlama çabasına girse de tatmin eden bir kanıt sunamamıştı. Elebaşı Gülen'in öldüğü iddialarının güçlük kazanmasının ardından akıllara "Örgütün başına kim geçecek?" sorusu geldi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan, örgütün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı. "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?" sorusu ve yerine kimin geçeceği meselesi A Haber ekranlarına değerlendirildi.

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