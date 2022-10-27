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FETÖ - CHP - HDPKK 'fincan' tokuşturdu! Kimyasal müfteri Şebnem Korur'a hep bir ağızdan sahip çıktılar

FETÖ - CHP - HDPKK 'fincan' tokuşturdu! Kimyasal müfteri Şebnem Korur'a hep bir ağızdan sahip çıktılar
27.10.2022 09:49 - Son Güncelleme: 27.10.2022 09:49

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın paylaştığı kimyasal silah iftirasına sahip çıkmıştı. Kamuoyundan sert tepkiler alan Fincancı, bu sabah saatlerinde "terör propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya, sahip çıkmakta gecikmedi. CHP'li Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yaptı. HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istedi. Fincancı'ya sahip çıkan isimlerden biri de CHP'nin Kanas Canan'ı idi. Fincancı'nın evinde bulunan kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabına ilişkin paylaşım yapan Kaftancıoğlu, emniyet güçlerini skandal sözlerle hedef alıp, "Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir" dedi.

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