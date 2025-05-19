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Fethiye’deki korkunç olay kamerada: Benzinlikte kadına şiddet uygulandı! 3 kişi tutuklandı
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Fethiye'deki korkunç olay kamerada: Benzinlikte kadına şiddet uygulandı! 3 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 19:28:19

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda P.D. adlı kadın, üç kişi tarafından darp edildi. Polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yaşanan kadına yönelik şiddet olayı kamuoyunda büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre, P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi. Muğla Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında devletimizin kararlı duruşu vardır" ifadelerine yer verdi.

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