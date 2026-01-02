Fatih'te bebek dehşeti! 2 aylık bebek açlıktan öldü: Anne, baba, anneanne ve dede tutuklandı!

Fatih'te 5 Kasım'da 3,2 kilogram olarak dünyaya gelen bebek, 55 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan 2 aylık bebeğin yeterince beslenmediğinin tespit edilmesi üzerine anne, bebeğin babası olduğu belirlenen kişi ile aynı evde yaşayan anneanne ve dede gözaltına alındı. Dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Aralık'ta Fatih'te meydana geldi. Y.Y. adlı kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da taburcu edildiği öğrenildi. Doğumdan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin kilosunun 2 kilograma düştüğü, karın bölgesinde içe çökme bulunduğu tespit edildi.

BEBEĞİ 3 GÜNDÜR BESLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İncelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslemediğini söylediği ve aile bireylerinin çelişkili ifadeler verdiği belirlendi. Bunun üzerine anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Dört şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

"BEBEĞİN SURATI BEMBEYAZDI"

Bina sakini Gündüz Karabıyık, olay akşamı ambulansın geldiğini, aşağıya indirilen bebeğin yüzünün bembeyaz olduğunu söyledi. Karabıyık, aileyi uzun süredir tanıdığını ancak evden herhangi bir ağlama sesi duymadığını ifade etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, baba, anneanne ve dede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.