Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den tüyleri diken diken eden haber! Terim, bebeğini kaybettiğini yürek yakan satırlarla açıkladı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den kahreden haber! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuş ve 2014'te oğlu Yaman'ı kucağına almıştı. Terim, geçen günlerde ise hamile olduğunu duyurmuştu. Yaptığı açıklamada hamileliğinin riskli olduğunu dile getiren Terim'den kötü haber geldi. Merve Terim, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak bebeğini kaybettiğini açıkladı. İşte Merve Terim Çetin'in o açıklaması...

Merve Terim'den tüm sevenlerini üzecek haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yaptığı açıklamada hamileliğinin riskli olduğunu duyuran Merve Terim sosyal medyada yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından Merve Terim Çetin'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli? İşte tüm detaylar!