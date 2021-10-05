Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den kahreden haber! ‘En çok anne olmayı sevdim’ dedi kaleme aldığı satırlar yürek yaktı
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den kahreden haber! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuş ve 2014'te oğlu Yaman'ı kucağına almıştı. Terim, geçen günlerde ise hamile olduğunu duyurmuştu. Yaptığı açıklamada hamileliğinin riskli olduğunu dile getiren Terim'den kötü haber geldi. Merve Terim, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak bebeğini kaybettiğini açıkladı. İşte Merve Terim Çetin'in o açıklaması...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu.
Merve Terim Çetin, 2014 yılında da oğlu Yaman'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. İlk hamileliğinde komplikasyonlar yaşayan Çetin, ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylıkken doğurmak zorunda kalmıştı.
HAMİLELİĞİNDEN RİSKLERDEN BAHSETMİŞTİ
İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti.
Merve Terim Çetin'den kötü haber geldi. Çetin, bebeğini kaybettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı.
"HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"
Merve Terim Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.