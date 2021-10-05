Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin’den kahreden haber! ‘En çok anne olmayı sevdim’ dedi kaleme aldığı satırlar yürek yaktı

"HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

Merve Terim Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.