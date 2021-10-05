Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli?

"HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"



Merve Terim Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum.