Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli?

Merve Terim'den tüm sevenlerini üzecek haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yaptığı açıklamada hamileliğinin riskli olduğunu duyuran Merve Terim sosyal medyada yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından Merve Terim Çetin'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli? İşte tüm detaylar!
Merve Terim, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu. Merve Terim Çetin, 2014 yılında da oğlu Yaman'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. İlk hamileliğinde komplikasyonlar yaşayan Çetin, ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylıkken doğurmak zorunda kalmıştı.
HAMİLELİĞİNDEN RİSKLERDEN BAHSETMİŞTİ
İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti.
Merve Terim Çetin'den kötü haber geldi. Çetin, bebeğini kaybettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı.