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Fatih Terim'den Yüksek Kârlı Fon Dolandırıcılığı Davasında İlk İfade:
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Fatih Terim'den Yüksek Kârlı Fon Dolandırıcılığı Davasında İlk İfade: "Zararım Var, Hukuka Güveniyorum''

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 21:34   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 21:36

Fatih Terim, İstanbul'da görülen yüksek kârlı fon dolandırıcılığı davasında ilk kez ifade verdi. Terim, kendisinin maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek, Seçil Erzan'a güven duyduğunu ancak olaylardan haberdar olmadığını söyledi. 1,5 yıldır suskun kaldığını ifade eden Terim, hukuka olan güveni nedeniyle bugünü beklediğini vurguladı. İşte detaylar...

İstanbul'da devam eden ve birçok ünlü ismin mağdur olduğu iddia edilen yüksek kârlı fon dolandırıcılığı davasında, Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim ilk kez ifade verdi. Dava, özellikle Seçil Erzan adlı banka müdürünün, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasından tanınmış isimlerin de yer aldığı birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

"2016 veya 2017 Yılında Tanıştık"

Fatih Terim, ifadesinde Seçil Erzan'la ilk kez 2016 veya 2017 yılında tanıştığını belirtti. Erzan'ın o dönem bankanın Florya şubesine yeni atandığını ve kendisinin de bankanın özel müşterisi olarak kabul edildiğini söyledi. Terim, "Bankanın yönetimi, Erzan'a güvenmişti ve onu bu pozisyona getirmişti. Hatta bana bizzat gelip 'En iyi şube müdürlerimizden biri' dediler. Ben de bu güvenceye dayanarak ayrıca bir teyit yapma gereği duymadım" şeklinde konuştu.

"Özel Bankacısıydı ve Tüm İşlemlerle İlgileniyordu"

Terim, Seçil Erzan'ın kendisine özel bankacılık hizmeti sunduğunu ve tüm hesaplarıyla yakından ilgilendiğini belirtti. Erzan'ın kendisine sık sık, "Hocam, bankada şu kadar paranız var, bu ay dokunmadınız, değerlendirelim" gibi önerilerde bulunduğunu, bu nedenle kötü niyet aramadığını ve ona güven duyduğunu ifade etti.

"Hiçbir Fon veya Yatırım Tavsiyesinde Bulunmadım"

Terim, kendisinin hiçbir kişiyi, Seçil Erzan tarafından yönetilen veya yönetildiği iddia edilen bir fon veya yatırım sistemine yönlendirmediğini vurguladı. "Böyle bir sözde fonla ilgili hiçbir bilgim olmadı. 7 Nisan 2023 günü Emre Belözoğlu ve Arda Turan, eşimle temasa geçene kadar bu olaydan haberim yoktu" dedi.

"Maddi ve Manevi Zararlarım Var"

İfadesinin devamında Terim, bu olayın kendisine maddi ve manevi zararlar verdiğini belirtti. "Olay ortaya çıktıktan sonra hesaplarımı incelettim ve ciddi bir eksiklik tespit ettik. Denizbank'ta bir saklama hesabım olması gerektiği bilgisi verilmişti, ancak banka böyle bir hesabın olmadığını söyledi" dedi. Terim, bu hususta açtığı davaların devam ettiğini ve avukatlarının gerekli bilgileri dosyaya sunacağını belirtti.

"1,5 Yıldır Suskun Kaldım, Hukuka Güvenim Tam"

1,5 yıldır bu konu hakkında konuşmadığını ve bugünü beklediğini söyleyen Terim, "Gerçeklerin yenemeyeceği yalan, tuzak, karalama yoktur" ifadesini kullandı. Terim, davada ilk kez mahkemeye çıkmanın kendisi için zor olduğunu ancak hukuka olan güveni nedeniyle sabırla bugünü beklediğini belirtti.

Fatih Terim, "Bu süreçte hiçbir gazeteye, muhabire veya sosyal medyaya açıklama yapmadım. Hukuka ve yargıya olan güvenim beni bu duruma getirdi. 50 yıldır kamuoyunun önündeyim, ve bu sürecin gerçekleriyle ilgili açıklamaları sadece doğru muhataplarla paylaşacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

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