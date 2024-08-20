Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza! Can pazarı kamerada!

Bolu'nun Mudurnu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, yürekleri burktu. Örencik köyü yol ayrımında, bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kazanın, Salih Bircan yönetimindeki 14 AK 047 plakalı otomobilin, Örencik köyü yol ayrımından dönmeye çalıştığı esnada, Mudurnu-Bolu yolunda seyir halinde olan Mustafa A.'nın kullandığı panelvanla çarpışması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle panelvanın yolcu koltuğunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü Salih Bircan araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Bircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Ayşe A.'nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.