Fatih Altaylı'dan başörtülü kadına skandal sözler! Cemile Taşdemir kimdir? Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e ne dedi?

Geçmişi başörtü hakkındaki çirkin söylemleri ile dolu Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Twitter’da kendisini eleştiren Cemile Taşdemir’e skandal sözler kullandı. Altaylı’nın, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' ifadelerine sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Peki, Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

KADIN GAZETECİYE ''YARATIK'' İFADESİNİ KULLANDI

Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

''YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM''

Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil.

1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.

CEMİLE TAŞDEMİR KİMDİR?

Cemile Taşdemir'in yaşamı hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.