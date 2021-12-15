Fatih Altaylı ava giderken avlandı! Mehmet Tevfik Göksu kanıtladı, İBB kendisini yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Halk Ekmek'teki yığılmaların sorumlusunun CHP'li belediye olduğunu açıkladı. Altaylı anlık olarak İBB'den kendisine gelen bilgilerin yalan olduğunu duyunca şaşkınlığa uğradı. Ardından İBB ekmek dağıtımıyla ilgili ilk attıkları bilgileri yalanlayarak Göksu'nun verdiği sayıların benzerini paylaştı. Altaylı'nın canlı yayındaki zor anları dikkat çekerken Göksu'nun Gobbels’in sözünü hatırlatması gündeme bomba gibi düştü. Haberin detayları...