Fahrettin Altun paylaştı! Başkan Erdoğan'ın Filistin mücadelesi...

Siyonist İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını acımasızca sürdürüyor. İşgal güçleri Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda 20'den fazla insan şehit oldu. Başkan Erdoğan Filistin için peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar ile dünya devletlerinin dikkatini çektiğini ifade etti. Altun, "Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. " dedi. Başkan Erdoğan'ın BM 74'üncü Genel Kurulu'nda işgal edilen Filistin topraklarını gösterdiği harita ile yaptığı o konuşma yeniden paylaşıldı.

Siyonist İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını acımasızca sürdürüyor.

İşgal güçleri Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef aldığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla Müslümanı şehit etti.

BAŞKAN ERDOĞAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ BAŞLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bir terör devleti olduğunu belirterek saldırılara tepki gösterdi ve Müslüman ülkeler ile tüm dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

BM VE DÜNYA DEVLETLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler ve açıklamalar ile dünya devletlerinin dikkatini çektiğini ifade etti.

Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır.

"FİLİSTİN'İ VE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ SAVUNMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir.

Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin'in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM KONUŞMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışında yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı.

"MAZLUM COĞRAFYALARIN "ADALET" ÇAĞRILARININ MANİFESTOSUDUR"

Altun, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesi dünyadaki zulüm düzenine karşı apaçık bir başkaldırıdır. Mazlum coğrafyaların "adalet" çağrılarının manifestosudur. İşte, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden, zulüm düzeninin en büyük aktörü İsrail'e ve destekçilerinin yüzüne haykırdığı gerçekler." ifadelerine yer verdi.