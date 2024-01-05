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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 13:04

Faciaya ramak kaldı! Minibüs akaryakıt pompalarını teğet geçti

Düzce'de facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti.

Kaza, Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, S.D. idaresindeki 81 ACT 496 plakalı kapalı kasa minibüs, istasyon yanından çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs bariyere çarparak durabildi. Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı işe bir işletmenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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