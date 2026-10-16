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Cevdet Yılmaz'dan bütçe mesajı: Refah ve dönüşüm vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan bütçe mesajı: Refah ve dönüşüm vurgusu
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 11:30
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bütçemiz, refah ve dönüşüm bütçesidir” ifadelerini kullandı.
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