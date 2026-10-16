Cevdet Yılmaz'dan bütçe mesajı: Refah ve dönüşüm vurgusu

Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aktif kamu görevlisinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak başladı! Adil Tek'ten hafta sonu için kritik uyarı

Cevdet Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı! Türkiye ekonomisi için büyüme hedefi yüzde 4,2