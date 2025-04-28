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Eyüpsultan’da dehşet: Pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı!
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Eyüpsultan'da dehşet: Pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:26:18

İstanbul Eyüpsultan’da devir işlemleri sırasında kıraathaneyi almak isteyen Ö.A., iddiaya göre pompalı tüfekle iş yerini bastı. Çalışanları ve içeridekileri tehdit eden şüpheli, camlara ateş ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kıraathane, iddiaya göre elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tarafından basıldı. Olay, 25 Nisan Perşembe günü saat 21.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kıraathaneyi kısa süre önce devralan işletme sahipleri, iş yerinin satışa çıktığı dönemde aynı yeri satın almak isteyen ancak alamayan Ö.A. isimli şahıstan defalarca tehdit aldı. Ö.A., olay günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneye geldi. İçeride bulunanları ve çalışanları tehdit eden şüpheli, bir kişiye de tüfeği doğrultarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli Ö.A.'nın kıraathaneye giriş yaptığı, içeridekilere bağırarak tehditler savurduğu ve ardından camlara ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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