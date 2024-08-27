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Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
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Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024, 10:25   |   Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024, 10:25

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı sürecinde şimdi de cezaevi iddiaları yer aldı. Türkiye’ye iade edilmelerine sayılı günler kala anne Eylem Tok’un oğlunun kötü koşullarda yaşadığını söylemesi cezaevi yönetimini öfkelendirdi. Yönetimi "Kağıt oynuyor, kitap okuyor, çok keyifli" diyerek Eylem Tok'un yalanını çürüttü.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı sürecinde şimdi de cezaevi iddiaları yer aldı.

Katil Timur Cihantimur

Eylem Tok'un "Oğlum cezaevinde kötü şartlar altında kalıyor" iddialarına cezaevi yanıt verdi.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

Cezaevinin hazırladığı 2 sayfalık yazıyla annenin iddialarını yalanladı.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

KEYFİ YERİNDE
Yazıda, "Timur Cihantimur cezaevinde kağıt oynayarak kitap okuyarak ve görüntülü konuşarak günlerini geçiriyor" dendi.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut'taki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey'de bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

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