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Etiyopya'da heyelan facia getirdi, çok sayıda ölü var! Çamura saplanan cesetler işte böyle çıkarıldı...
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 19:41

Etiyopya'da heyelan facia getirdi, çok sayıda ölü var! Çamura saplanan cesetler işte böyle çıkarıldı...

Güney Bölge Eyaleti yetkililerinden Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Gofa bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Ortalığı kırıp geçiren heyelanın bilançosu anbean artarken son olarak 229 olarak güncellendi. Çamura saplanıp ölenler arasında polis ve kurtarma ekiplerinin de olduğu kaydedilen açıklamada sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı sürekli artarken son olarak 229 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 229 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Güney Bölge Eyaleti yetkililerinden Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

''ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR''

Bawdi, "148'i erkek ve 81'i kadın olmak üzere ölü sayısı 229 olarak belirlendi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

''ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR''

Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini belirten Bawdi, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

ÖLENLER ARASINDA KURTARMA EKİBİ VE POLİSLER DE VAR

Yetkililerin televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarda, ölenler arasında arama kurtarma ekiplerinin ve polislerin de bulunduğu ifade edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü belirtirken bölgede arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini söyledi.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur dönemi olan haziran-ağustosta yaşanıyor.

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