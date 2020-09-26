Esra Erol'da Türkiye'yi hayrete düşüren olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın havalara uçtu

26.09.2020 16:21

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da hem stüdyodakileri hem de tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat Karakuş'un şüphelendiği kişi ise karşı komşusu Cengiz Bey'di. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi. Olayla ilgili yeni gelişme dün aksam yaşandı. Kendisinden 28 yaş küçük komşusunun karısıyla yasak aşk yaşayan ve hamile bırakan Cengiz K.'nın canlı yayında anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Vallahi bu kez başımıza taş yağacak" demişti. Ancak bunun daha ötesi bir olay da yaşandı. Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, canlı yayında DNA testi sonucunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.