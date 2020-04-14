Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve..."

Nazife Hanım'ın 3 bankadan kredi çektiği ve bir tanesinin 2.500 TL olduğunu öğrendiğini ifade eden Mehmet Bey, eşinin 3 yıldır kumar oynadığını iddia ediyor. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Mehmet Bey'in kızı ve ismini vermek istemeyen bir izleyici de bu sözleri doğruladı.