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Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve..."

Atv'nin başarılı programı Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hem anneliği hem de başarılı televizyon sunuculuğu ile dikkat çeken 37 yaşındaki Esra Erol, Mehmet Özdemir'in anlattıkları karşısında şoke oldu! Mehmet Bey'in iddiasına göre eşi Nazife Özdemir, yaklaşık 1.5 aydır yok! 2 çocuk annesi Nazife Özdemir'in kumar bağımlısı olduğunu iddia ediyor! İşte Türkiye'yi şoke eden, kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline gelen Mehmet Özdemir'in Esra Erol'da canlı yayınındaki sözleri...

14.04.2020 18:42 - Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

Esra Erol'daki Mehmet Özdemir'in eşi Nazife Özdemir hakkındaki iddiaları herkesi şoke etti! 14 Nisan Salı günü Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına konuk olan Mehmet Özdemir, eşi Nazife Özdemir'in yaklaşık 1.5 ay önce evi terk ettiğini belirtti ve Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

Mehmet Özdemir eşi Nazife Özdemir'i arıyor. 30 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu 3 de torunu var. Temizlik firmasında çalışan Nazife Özdemir, 1.5 yıl önce evi terk etti. Mehmet Özdemir'in iddiasına göre eşi Nazife Demir'in kumar alışkanlığı var ve iş yerindeki arkadaşlarına 'eve gidiyorum' diyerek soluğu kumarhanede alıyor.

Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

Mehmet Bey'in bir başka iddiası ise Eşi Nazife Hanım'ın gece 12.00'den sonra telefonundan kendisini engellediği ve sabah 06.00'da eşinin telefonuna ulaşılabilir halde olduğu... Esra Erol'a çıkan Mehmet Özdemir'in anlattıkları herkesi şoke etti. Nazife Özdemir'in kumar alışkanlığı olduğunu öğrenen Esra Erol da duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

Damadını eşinin peşine takan Mehmet Özdemir, kızının kocasını, Nazife Hanım'ı kumar oynarken yakaladığını da ileri sürdü.


Yaşanan bu olayın ardından Mehmet Bey eşi Nazife Hanım'ın gittiği yerleri takip ettiğini ve Nazife Hanım'ın kredi çektiğini öğrendiğini ifade etti.

Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

Nazife Hanım'ın 3 bankadan kredi çektiği ve bir tanesinin 2.500 TL olduğunu öğrendiğini ifade eden Mehmet Bey, eşinin 3 yıldır kumar oynadığını iddia ediyor. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Mehmet Bey'in kızı ve ismini vermek istemeyen bir izleyici de bu sözleri doğruladı.

Esra Erol canlı yayında şoke oldu! 'Karım kumar bağımlısı ve...

"Eşime dengesizce çok mesajlar geldi erkeklerden" diyen Mehmet Özdemir, Nazife Özdemir'in bulunmasını ve en kısa sürede 30 yıllık eşinden boşanmak istediğini belirtti.

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