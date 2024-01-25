Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Murat Kurum'a tam destek: ''Kabinemizin en çalışkan insanıydı!''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle duyurdu. Bu önemli etkinlikte, Kurum'un kabineden eski yol arkadaşı, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Çavuşoğlu, etkinlik sonrasında Takvim.com.tr muhabiri Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.

Projelerin Tanıtımı ve Kurum'un Proje Uzmanlığı

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurum'un kabinedeki performansını ve İstanbul için hazırladığı projeleri övdü: "Murat Kurum zaten proje insanıdır. Kabinede de böyleydi. İstanbul için doğru bir tercih... Bugünkü projeleri dinledikten sonra da İstanbul için çok heyecanlandık."

Cumhurbaşkanının Desteği ve Kurum'un İş Bitiriciliği

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a olan sevgisine ve Kurum'a verdiği desteğe dikkat çekti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul sevdasını bilmeyen yok. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle büyük işler yapacaktır." Ayrıca, Kurum'un sonuç odaklı ve pratik yaklaşımını vurgulayarak, "Kabinemizin en çalışkan insanıydı... işini iyi takip eder, başlatır ve neticelendirir,"

Kentsel Dönüşüm, Güvenlik ve Sosyal Projeler

Çavuşoğlu, Kurum'un kentsel dönüşüm, güvenlik ve sosyal projeler alanında özellikle başarılı olduğunu belirtti: "Kentsel Dönüşümden, Güvenlikten sosyal projelere kadar her anlamda mükemmel projeler hazırlamış."

Vatandaş Odaklı Yaklaşım ve Gelecek Planları

Kurum'un vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini önemsediği de vurgulandı: "Şu anda bugüne kadar gördükleri eksiklikler sahada vatandaşlarımızı da dinliyor, eminim vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak daha fazlasını yapacaktır." Çavuşoğlu, Kurum'un başarılı olacağına olan inancını "Hayırlı olsun. Çalışma sürecinde de yalnız bırakmayacağız," sözleriyle ifade etti.