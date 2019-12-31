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Eski CIA subayından kan donduran açıklamalar! "Şu an en büyük umudumuz Şii-Sünni çatışması"

31.12.2019 23:11

A Haber Arka Plan programında eski CIA çalışanı Michael Scheuer'in geçtiğimiz yıllarda verdiği röportaja yer verildi. Michael Scheuer verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Michael Scheuer, "Konu şuydu ben DEAŞ'ın Bağdat'a ilerleyeceğini düşünüyordum. Çünkü Sünniler Şiileri öldürüyordu ve tam da buna ihtiyacımız var! Biz askeri olarak bu insanları yenemeyecek kadar aciz olduğumuzu veya askeriyenin siyasi liderler tarafından adeta zincirlenmiş olduğunu ispatlamış olduk. Fakat şu an en büyük umudumuz Şiiler ve Sünnileri kanları kuruyuncasına kadar birbiriyle savaştırmak" dedi. İşte eski CIA yetkilisi Michael Scheuer'in açıklamasının devamı...


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