Haberler Haber Videoları ''Eşimi kesip öldürdüler'' İrlanda'dan saç ekimi için gelen Kemal Güneş yağ aldırma ameliyatında öldü!

''Eşimi kesip öldürdüler'' İrlanda'dan saç ekimi için gelen Kemal Güneş yağ aldırma ameliyatında öldü!

''Eşimi kesip öldürdüler'' İrlanda'dan saç ekimi için gelen Kemal Güneş yağ aldırma ameliyatında öldü!
19.11.2021 12:19
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Kemal Güneş, bir dizi estetik ameliyatı için İstanbul’a geldi. Şişli’de saç ekiminin ardından girdiği yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti. Güneş'in saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istemediği ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulduğu öğrenildi.

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İrlanda'da kuaförlük yapan 3 çocuk babası Kemal Güneş (40), saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul Şişli'deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Saç ekiminin ardından yağ aldırma ameliyatına giren Güneş, fenalaştı. İki kez kalbi duran talihsiz adam, hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, doktorlar A.M.U. (38), S.C. (55) ve anestezi doktoru D.B'nin (48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı. Güneş'in saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istemediği ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyata sokulduğu öğrenildi.
Yunus Emre KAVAK

KAÇAK EKİM!
İtalya'da yaşayan İbrahim Gül (27), 2 ay önce İstanbul'a geldi. Bağcılar'da saç ektirirken hayatını kaybetti. Sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gül'ün avukatı Selçuk Vural, "Kan tahlili yapılmadı. Hastaların hangi rahatsızlıkları olduğu sadece beyanla olacak bir şey değil. Tabiri caizse bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işlemin yapıldığı yer farklı. Hastanın kaydı yok, çalışanlar dışarıdan geliyor." dedi.

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