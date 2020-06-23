Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2020 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2020 17:20
    ABONE OL

    'da ın ardından can pazarı! 'ta bir kadın suya kapıldı, katta oturanlar mahsur kaldı!

    ’da bir anda başlayan hayatı felç etti. Yağıştan en çok etkilenen semt ise oldu. Esenyurt’ta bir kadın sel sularına kapılırken son anda kurtarıldı. Gelen son dakika haberine göre; Esenyurt'ta katlarda mahsur kalanlar oldu. Engelli bir vatandaşın kurtarıldığı bilgisi geldi. İtfaiye bina bina gezip mahsur kalanları kurtartmaya devam ediyor.

    Aşık Veysel Caddesi'nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağnağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.,

    TOPRAK KAYMASI
    Konteynerların bulunduğu parkın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

    BİR KADIN SELE KAPILDI
    Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    GÖLE DÖNEN YOLDA MİNİBÜS ÜSTÜNDE MAHSUR KALDILAR
    Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.

    Haberler Yaşam İstanbul'da kuvvetli yağışın ardından can pazarı! Esenyurt'ta bir kadın suya kapıldı, bodrum katta oturanlar mahsur kaldı!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri