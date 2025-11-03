Esenyurt’ta saniyeler içerisinde motosiklet hırsızlığı... O anlar kamerada!

Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 353'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kapüşonlu 2 kişi, kaldırımda park halindeki 34 NKK 512 plakalı motosikleti fark etti. Bir süre çevreyi kontrol eden ve sokakta tur atan şüphelilerden biri, daha sonra motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan motosikleti çalan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.