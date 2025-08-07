Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: Saldırganların pes dedirten rahat tavırları kamerada

İstanbul Esenyurt'ta iki şüpheli şahıs, gece yarısı bir işyerini kurşunladı. Uzun süre etrafı kolaçan eden şahıslar, ardından tetiğe basarak dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olay, dün gece 02.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre ufak yaştaki iki şahıs, sabaha karşı sokağa gelerek etrafı gözetlemeye başladı. Bir süre bekledikten sonra ise içlerinden biri tabancasını çekerek ateş etmeye başladı. Birkaç el kurşun sıktıktan sonra tabanca tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapması üzerine bir süre sokakta beklemek zorunda kalan şahısların rahat tavırları pes dedirtti.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Birkaç el daha ateş eden saldırganlar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Silah sesleriyle mahalle sakinlerinin panik yaşadığı görüntüleri güvenlik kamerası saniye saniye kayda aldı.