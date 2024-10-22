ESENLER MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 11:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 11:36

Esenler , TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Berkay S.'nin kullandığı motosiklet, önünde giden asfalt bakım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Berkay S.(20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde bulunan Berkay S.'nin (20) kullandığı 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, aynı yönde giden 34 HSM 278 plakalı asfalt bakım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Berkay S. yola savrularak ağır yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berkay S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Berkay S.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Ayrıca, ismi açıklanmayan asfalt bakım aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.