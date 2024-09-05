Erzurum-İspir karayolunda feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 19:23

Erzurum-İspir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile çarpışan bir kamyonet ikiye ayrıldı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın Detayları

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Erzurum-İspir kara yolunun Üçköse Mahallesi yakınlarında yaşandı. M.K.A. yönetimindeki 53 EF 483 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen İ.K. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ikiye ayrıldı ve içinde bulunan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kazada kamyonette bulunan A.İ.A., B.S. ve M.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. M.K.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın yaşandığı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın oluş nedenine dair incelemelerini sürdürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için çalışmalara devam ediyor.