Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 18:34

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu doğadan izinsiz olarak toplanan 270 canlı akrep ele geçirildi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "HAYDİ" ekiplerinin titiz çalışmasıyla şüpheli şahıs Y.Y.'nin aracında yapılan arama sonucunda akrepler kurtarıldı.

"HAYDİ" Ekiplerinden Doğayı Koruma Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, "Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri" kapsamında düzenli devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle bölgedeki kaçak hayvan ticaretini ve doğaya zarar veren faaliyetleri önlemek amacıyla aralıksız çalışmalar yapıyor. Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde gerçekleşen son operasyonda ise izinsiz olarak doğadan toplanan canlı akrepler ele geçirildi.

Araçta 270 Akrep Bulundu

Harran Damlasu Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında Y.Y. isimli şahsın kullanmakta olduğu araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada, şeffaf kaplarda nakil belgesi olmadan taşınan 270 adet canlı akrep tespit etti. Doğal yaşamdan izinsiz olarak toplanan akrepler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Akrepler Doğaya Geri Bırakılacak

Ele geçirilen canlı akrepler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Akreplerin tekrar doğal yaşam alanlarına kazandırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, bu tür kaçak toplama faaliyetlerinin doğal dengeyi bozduğuna ve ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Şüpheliye 387 Bin TL Para Cezası

Araçta bulunan Y.Y. isimli şahsa ise, yasadışı yollardan akrep topladığı ve nakil belgesi olmadan taşıdığı gerekçesiyle 387 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bu tür yasal olmayan faaliyetlere karşı cezai yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtti. Çevreyi koruma adına yürütülen denetimlerin devam edeceği ve benzer ihlallerin anında tespit edilip cezalandırılacağı vurgulandı.

Kaçak Akrep Toplamanın Ekosisteme Zararları

Uzmanlar, akreplerin doğadaki rolünün oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, bu tür izinsiz toplama faaliyetlerinin ekosistemde ciddi denge bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Akreplerin doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması için yasal yollar dışında bu tür girişimlerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı.