Ermeni ordusunda isyan! Birbirlerine girdiler

İşgâl altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'da, askerler arasında infiale yol açtı. Karabağ'da cephedeki iki askerin tartıştıktan sonra kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kuş gibi avlanan Ermeniler isyana gidiyor. Komutanlarının emirlerinin artık işlemediği düşman hattında işler iyice karışmış durumda...