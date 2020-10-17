İşgâl altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'da, askerler arasında infiale yol açtı. Karabağ'da cephedeki iki askerin tartıştıktan sonra kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kuş gibi avlanan Ermeniler isyana gidiyor. Komutanlarının emirlerinin artık işlemediği düşman hattında işler iyice karışmış durumda...
Ermeni ordusunda isyan! Birbirlerine girdiler
- Ermeni ordusunda isyan! Birbirlerine girdiler
- Dağlık Karabağ'da ikinci ateşkes: Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi
- Karadeniz’de 85 milyar metreküplük yeni keşfin ekonomiye katkısı ne olacak?
- İzmir'de polyester fabrikasında yangın
- Diyarbakır'da feci kaza! Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerini sonlandırdı
- Karadeniz’de tarihi gün! Uzman isim A Haber’de yorumladı: Ciddi yukarı yönlü bir revizyon bekliyorum
- Son dakika: Başkan Erdoğan yeni doğal gaz rezervini açıklamak üzere Fatih gemisinde
- Bulgaristan'a ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı! Anasının kucağında aynı tabutta defnedildi
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni askeri güçlerinin imha görüntülerini yayınladı: Havaya uçtular