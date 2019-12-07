Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Fatih Terim sonunu hazırlıyor

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Belhanda'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşma sonrası Takım Oyunu programında sert açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim'in sonunu hazırlıyor" dedi. İşte Toroğlu'nun açıklamaları...
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! Fatih Terim sonunu hazırlıyor07.12.2019 23:27
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