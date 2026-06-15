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Ünlü trans ikonu Brönimann'ın LGBT pişmanlığı: "Bedenimi paramparça ettiler!"

Ünlü trans ikonu Brönimann'ın LGBT pişmanlığı: "Bedenimi paramparça ettiler!"

Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyet değiştirme operasyonlarının perde arkası, İsviçre'nin dünyaca ünlü trans hakları savunucusu Chris Brönimann'ın (Nadia), şok itiraflarıyla bir kez daha gündeme geldi. Yaklaşık 30 yıl boyunca "Nadia" kimliğiyle LGBT hareketinin sapkın savunucularında biri olarak yaşayan Brönimann, yaşadığı pişmanlık sürecini ve vücudunda kalan kalıcı hasarları A Haber’e özel olarak anlattı. Genç yaşta düştüğü tuzağı anlatan 56 yaşındaki Brönimann, "Sistem bana tek çözümün cinsiyet değiştirmek olduğunu pompaladı, oysa ihtiyacım olan şey sadece psikolojik bir destekti" diyerek küresel mekanizmaya isyan etti.

Bir dönemin LGBT savunucusu Chris Brönimannın pişmanlık itirafı
Bir dönemin LGBT savunucusu Chris Brönimann'ın pişmanlık itirafı
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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