Haberler Haber Videoları Enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere seslendi: “Ben seni bir yerden tanıyorum.” | DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere seslendi: “Ben seni bir yerden tanıyorum.” | DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere seslendi: “Ben seni bir yerden tanıyorum.” | DEPREM GÖRÜNTÜLERİ
07.02.2023 10:21

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Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Sedyayle ambulansa doğru taşınan çocuk kendisini talşıyan bir askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi. İşte o anlar...

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