Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Sedyayle ambulansa doğru taşınan çocuk kendisini talşıyan bir askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi. İşte o anlar...
Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Sedyayle ambulansa doğru taşınan çocuk kendisini talşıyan bir askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi. İşte o anlar...
Kahramanmaraş merkezli ve birçok şehiri etkileyen depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Enkazdan kurtarma çalışmalarında Arda Bulut isminde bir çocuk da enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altından sağ olarak kurtarılan çocuk kendisini taşıyan mehmetçiğe, 'Ben seni bir yerden tanıyorum' dedi.