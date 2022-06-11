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ENKAZ ALANI görüntülendi! İtalya’da kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldı: 5 ölü!

ENKAZ ALANI görüntülendi! İtalya’da kaybolan helikopterin enkazına ulaşıldı: 5 ölü!
11.06.2022 14:40 - Son Güncelleme: 11.06.2022 14:48

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Son dakika haberleri... İtalya'nın Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanan Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kaybolmuştu. İtalya ANSA Ajansı, içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İşte yaşanan gelişmeler ve son durum...

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İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

HELİKOPTERİN YERİ BELİRLENDİ
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

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