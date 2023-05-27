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Engin Ardıç hayatını kaybetti! Engin Ardıç kimdir? Kaç yaşında, neden vefat etti?

Engin Ardıç hayatını kaybetti! Engin Ardıç kimdir? Kaç yaşında, neden vefat etti?
27.05.2023 10:10

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Son dakika haberleri... Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki; Engin Ardıç kimdir? Kaç yaşında, neden vefat etti?

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Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?
Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu.

Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

ESERLERİ
-Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

-Kadın Suretleri (1989)

-İslâm Teksas'ta (1989)

-Şengül Hamamı (1989)

-Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

-Daktilo Konçertoları (1990)

-Turkobarok (1991)

-Teğel Teğel Hüzün (1991)

-Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

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