Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler ''Provokatör'' yanıtı!

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında konuk edeceği Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçında yaşananlanla ilgili açıklamalarda bulundu. Olaya vakıf olduğunda soyunma odasında bulunan odasında yer aldığını dile getiren Emre Belözoğlu, "Yardımcılarım ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil hoca (Halil Umut Meler) ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğum ifade ettim. Daha sonrasında da koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu söyledim. Takımım adına, hocanın adına üzgün olduğumu belirttim. Takımım adına kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim. Ama biraz önce söylediğim yere geliyoruz. Dilediğimiz özrün herhalde pek karşılığı olmadı" diye konuştu.



"HİÇ BÖYLE BİR OLAYIMIZ OLMADI"



Halil Umut Meler'in açıklamaları hatırlatılan Belözoğlu, "Üzülerek söylemek zorundayım ama kendisini ele vermiş, kamuoyuna da yakalanmış oldu. Halil Umut Meler, hem hoca olarak hem sportif direktör hem de sporcu olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma birinci hakemlik görevi olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri genelde hatırlamaya çalışıyoruz. Bize kin olarak gelecek olayları hatırlamamaya, unutmaya gayret eden bir yapıda bir insanım" şeklinde konuştu.



"HAYATIM BOYUNCA PLAN YAPARAK HİÇBİR MAÇA ÇIKMADIM"



Hayatı boyunca aksiyonun içinde ani kararlar aldığı için Türk futbolunda "kötü çocuk" olarak anıldığını vurgulayan Emre Belözoğlu, "Hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de olacak birisi değilim. Beni seven, sevmeyen herkes de bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim. Kimseyi de kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak bir şahıs değildir. Kendisi bu kulübe çok fazla maddi ve manevi emeği olmuş bir insandır. Bunu da dile getirdim. Başkanımız tarafından kırmızı çizgilerin aşıldığını ilettim. Bütün yaşanılmış olayların hakemler üzerindeki değerlendirmelerin de sadece bir şahsa, sayın başkanımıza yüklenerek sanki hesap kesilecekmiş gibi bir ortamın da olmasını sağlıklı olmadığını da ifade ettim. Gelinen noktada ne yazık ki üzgünüm. Halil hoca adına, Türk futbol adına, bir spor adamı olarak üzgünüm" dedi.



"FUTBOL, HİÇ KİMSENİN AİLESİNDEN DE DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR"



Emre Belözoğlu, ailenin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, "Kendisi de yapmış olduğu röportajda ailesinden ve kendisinden de özür dilemediğine dair ifadeleri var. Ancak yakında görüntüler de çıkar. Kendisinden özür dilediğime dahil de görüntüler de çıkacak. Futbol, hiç kimsenin ailesinden de daha değerli değildir. Kendisinin de ailesiyle beraber çok sağlıklı, huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Bu iyi deliklerimi de kendisine ileteyim. Bence haklı olan acelesi yok. Kendisi bence çok acele etti" diye konuştu.



"MAÇTAN SONRA TELEFONLA ARADIM, BANA MÜSAİT OLMADIĞINI İLETTİLER"



Halil Umut Meler'in arkadaşlarına ve ailesine maçtan sonra ulaşmaya çalıştığını belirten Belözoğlu, "Maçtan sonra da telefonla aradım. Bana müsait olmadığını ilettiler. Bu algının gerçeğin önüne geçme hali bizim adımıza da yeterince yorucu olmaya başladı. Buradan bu mağdur olma durumundan da kendilerine bir pay çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Bir ve beraber olarak, gerçekleri ortaya koyarak konuşulması gerekenlerin konuşulduğu sürece bence problemler aşılabilir. Bunu da özellikle söylemek istiyorum bir ara kendi maçlarını izlerse geçmişe dönük provokatif tarafın bizim olmadığını net bir şekilde görebilir. Ben bu maç da dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal ve tavır içinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.



"BİR ŞEY YAPMAK İSTEYEN DİREKT YAN KULÜBEDEKİ MESLEKTAŞINA GİTMEZ"



"Halil Umut Meler'in 'Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut olmasaydı ne olacaktı' sözleri hatırlatılan Belözoğlu, şöyle konuştu: "Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Ben kendisine tebrik etmek ve geçmiş olsun demek amaçlı yanına gittim. Biz hakemle alakalı kendi içimizde bir değerlendirme yaptık. Benim orada hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka birisi durdurmadı. Durdurulmaya da ihtiyacım yok. Bir şey yapmak istersem beni de hiç kimse tek koluyla tutamaz. Geçmişte hata yapmış olan biri olarak samimice söylüyorum."