Emlak Vergisi dönemi başladı! Emekli vergi ödemeyecek

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi muafiyetiyle ilgili bilinmesi gerekenler:

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve maaştan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehit yakınları.

HANGİ ŞARTLAR VAR?

Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

KONUTTA OTURMA ŞAR MI?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız muafiyet hakkınızı kaybettirmiyor.

DUL MAAŞI ALANLAR VERGİ ÖDER Mİ?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de ödemiyor.

MÜRACAAT ETMEK ŞART MI?

Muafiyetten yararlanmak için meskenin bağlı bulunduğu belediyeye başvurmak lazım.

FAZLA ÖDENEN VERGİLER NE OLACAK?

5 yıllık geriye doğru ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için de belediyeye başvurmalısınız.

KAT İRTİFAKINDA DURUM NEDİR?

Diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödenmez.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞININ EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Emeklinin üzerinde sadece bir konutunun olması gerekiyor.

YENİ EMEKLİLER ÖDER Mİ?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar bir sonraki yıl vergi ödemez.