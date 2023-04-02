Emine Erdoğan'a BM'de büyük onur: Yeni kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'na 3 yıl başkanlık edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak katıldığı BM Genel Kurulundaki Sıfır Atık Özel Oturumu'nda Dünya beşten büyüktür mesajı verdi. Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin detayları Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler köşesine taşıdı. Güler, "Türkiye şimdi bu kültürü küresel bir boyuta taşıdı. Bunda büyük emeği olan Emine Erdoğan da BM'de kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk başkanı oldu. Kurula 3 yıl başkanlık edecek Emine Erdoğan, projenin kalıcı olması için çaba harcayacaklarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.