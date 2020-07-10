Emekliye 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?

10.07.2020 15:05

Bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İkramiye, en geç 27-30 Temmuz’da hesaplara yatırılacak, bu ay aylık bağlanan emekliler de ödemeden yararlanacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ile igili merak edilen tüm detaylar...

Bu ay yüzde 5.75 zamlı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyesi heyecanı yaşıyor.





Aralarında emeklilerin de olduğu yaklaşık 13 milyon kişi bayram öncesinde ikramiyeyi cebine koyacak. Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.





Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er lira ikramiyeyi hesabında görecek.





AYLIK TARİHİNE DİKKAT!

Kurban Bayramı ikramiyesinden, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yararlanacak.





Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik derecesi oranında ikramiyeden yararlanacak.





Bu ay yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.





Ödeme için başvuruya gerek olmayacak. İkramiye banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.





