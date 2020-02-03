Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyı değerlendirdi 03.02.2020 08:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. İdlib'de Türk askerine yapılan bu saldırıyı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ahaber yayınında değerlendirdi.