Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyı değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. İdlib'de Türk askerine yapılan bu saldırıyı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ahaber yayınında değerlendirdi.
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin 4 askerimizin şehit olduğu saldırıyı değerlendirdi03.02.2020 08:58
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