İran Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.
Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı26.01.2020 19:21
- Elazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı
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