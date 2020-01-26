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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalar

26.01.2020 21:05

Başkan Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız." dedi. Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık." ifadelerini kullandı.


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