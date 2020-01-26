Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız." dedi. Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda önemli açıklamalar26.01.2020 21:05
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