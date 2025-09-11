El konulan 121 şirkette çalışanlara ne olacak? TMSF'den ''Basiretli tacir'' açıklaması! | ''Basiretli tacir'' nedir?

Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyım olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yaptığı açıklamada "Şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarını koruyacağız, eğitim faaliyetleri kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

121 Şirkete TMSF Kayyım Olarak Atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyım olarak atanan TMSF, süreçle ilgili detayları paylaştı.

"İstikrar ve Güven Ortamı Korunacak"

Açıklamada, TMSF'nin temel amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir."

Eğitim Kurumları İçin Güvence

TMSF, grup bünyesinde bulunan eğitim kurumlarının da kamu sorumluluğu bilinciyle yönetileceğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."