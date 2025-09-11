Habertürk, Show TV, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi dahil 121 şirkete el konuldu! | Şirketlere neden el kondu? Başsavcılıktan açıklama!

Türkiye gündemine oturan operasyon, emniyet ve yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre geniş çaplı bir mali soruşturmaya dayanıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Suç Örgütü ve Kara Para İddiası

Soruşturma; "suç örgütü kurmak", "dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, holding bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket üzerinden kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğu, bu gelirlerin çeşitli şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.

121 Şirket TMSF'ye Devredildi

Operasyon kapsamında Habertürk, Show TV, Doğa Okulları ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bağlı olduğu şirketler dahil olmak üzere toplam 121 şirkete el konuldu. Bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Sabah saatlerinde TMSF yetkilileri holding binasına giriş yaptı.

MASAK Raporlarında Ne Var?

İddialara göre, Can Holding yapısı altında çıkar amaçlı bir suç örgütü kurularak:

Sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ,

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı,

Varlık Barışı Kanunu'nun kötüye kullanıldığı tespit edildi.

Savcılık, örgütün finans, medya, enerji ve eğitim sektörlerinde elde ettiği yasa dışı gelirlerle yatırım yaptığı ve kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

Üniversiteden Açıklama

Operasyonda adı geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini duyurdu. Açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.