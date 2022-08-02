Haberler Haber Videoları Ekrem İmamoğlu'nun Melen yalanı patladı! "Çalışmıyor" dediği Melen'den belediye kasasına 3,5 milyar TL'lik katkı

Ekrem İmamoğlu'nun Melen yalanı patladı! "Çalışmıyor" dediği Melen'den belediye kasasına 3,5 milyar TL'lik katkı

Ekrem İmamoğlu'nun Melen yalanı patladı! "Çalışmıyor" dediği Melen'den belediye kasasına 3,5 milyar TL'lik katkı
02.08.2022 13:32

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Göreve başladığı 2019 yılından bu yana İstanbul'a adeta bir çivi bile çakmayan, temel atmama töreniyle şov yaparak AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin üzerine çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Melen Barajı konusunda yalan söyledi. İstanbul'a sağlanan suyun yüzde 50'sinden fazlasının sağlandığı Melen'in çalışmadığını iddia etti.

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"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Silahtarağa'da yapılması planlanan arıtma tesisinin projesini iptal ederek "temel atmama" töreni şovu yapan, Levazım Tüneli'ni kapatan Ekrem İmamoğlu, şimdi de Melen Barajı'nın çalışmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Gerçekten bugün Melen'in durmuş olduğunu ve Melen'in yürümediğini -belki haberleri yoktur- milletimizin en üst mercii dahil, buradan ileteyim istedim." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN SU İHTİYACININ YARISI MELEN'DEN
İmamoğlu'nun "çalışmıyor" dediği Melen'den 2021 yılında İSKİ'nin 480 milyon metreküp su aldığı ve kasasına 1 yılda bu sudan 3,5 milyar TL para girdiği ortaya çıktı. İSKİ'nin 2021 yılı faaliyet raporlarına yansıyan verilere göre Melen'den 480 milyon 519 bin metreküp su aldığı görüldü. Bu suyu İstanbullulara satan İSKİ kasasına tam 3,5 milyar TL koydu.

ALLAH'TAN KORKMUYORSUNUZ KULDAN UTANIN
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Melen ile ilgili İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. İBB Meclisi'nde konuşan Göksu, "İstanbul'a 2021 yılında 920 milyon metreküp su verilmiş. Bunun 544 milyon metreküpü Melen'den gelmiş. Senin sadece 1 yılda kasana 3,5 milyar TL para koymuş. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkmuyorsanız kuldan utanın ya. Bir de genel müdür burada saygısızca bir ifadede bulundu. 'Parasını ödüyoruz' diye. Şu ana kadar DSİ'nin ödediği para 5,9 milyar TL, İSKİ'nin ödediği ne kadar 480 milyon TL. Sanki hata ettik. Arkadaşlar Melen'i istemiyorsanız kesin suyu. Ondan sonra burada "Melen'i biz yaparız." Yahu Melen'i yapamazsınız. Levazım Tüneli'ni yapın. Niye kapattınız? İstanbul'un suyu 2020'ye miymiş, 2040'a mıymış, 2070'e miymiş. Sen onu bırak, sen 3 yılda İstanbul için 1 metreküp su ilave edecek bir tesis bir kanal ürettin mi? Hayır. Melen ile ilgili yapacağınız şey teşekkür etmektir. Bugün İstanbul'a sağlanan suyun yüzde 50 küsüru Melen'den geliyor." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Ekrem İmamoğlu'nun Melen ile ilgili açıklamalarına sosyal medyada tepki geldi. Birçok kullanıcı, İmamoğlu'nun Melen ile ilgili nankörlük yaptığını belirten paylaşımlarda bulundu.

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