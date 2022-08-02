Tahıl koridorunun ilk gemisi bu gece yarısı İstanbul Boğazı’nda

Son dakika haberi! Ukrayna'dan yola çıkan ve bu gece İstanbul'da olması planlanan Razoni isimli tahıl gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, "Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Razoni isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir" dedi. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada, "Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor." denildi.