Ekrem İmamoğlu'nun "Gizli kasası" firari Ertan Yıldız yakalandı!

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 13:19

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütüne üyelik", "irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İBB iştirakleri Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT'ın, organize suç çarkının merkezinde olduğu belirtilirken, yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL'yi bulduğu öne sürüldü.

ORGANİZE SUÇ ÇARKINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Operasyonda dikkat çeken diğer isimler ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız oldu. Fatih Keleş, İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinirken, "Kafa Koparan Fatih" lakabıyla anılıyor. Tuncay Yılmaz ise hem İBB'de yönetici hem de İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olarak öne çıkıyor.

"Gizli kasa" olarak adlandırılan ve 2 gündür firari olarak anılan Ertan Yıldız ise bugün (21 Mart) yakalandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KISA SÜRDÜ

Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ve bu hamlenin, teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi. Ancak Ertan Yıldız polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.

AVM YÖNETİMİNE TEHDİT

Ertan Yıldız'ın adı, Bakırköy'deki Capacity AVM'ye yönelik rüşvet ve tehdit skandalıyla gündeme geldi.

AVM SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Capacity AVM sahipleri, Ertan Yıldız ve Süleyman Atik hakkında şikayette bulundu. Yürütülen soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan AVM sahipleri, tehdit ve rüşvet iddialarını savcılığa taşıdı.

Alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

TEHDİT SONRASI 197 MİLYONLUK CEZA!

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

"YÜZDE 7'Cİ ERTAN" LAKABIYLA ANILIYOR

Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız, "İmamoğlu'nun gizli kasası" olarak anılıyor. 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini, İmamoğlu ve kendisiyle bağlantılı paravan şirkete aktardığı iddia edilen Yıldız, aldığı komisyonlar nedeniyle "Yüzde 7'ci Ertan" lakabını taşıyor.

BELTUR'DA 70 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Yıldız'ın adı, BELTUR'da 2020 yılında yaşanan 70 milyon TL'lik kamu zararıyla da gündeme geldi.

40 hastanede bulunan 70 kafe, restoran ve büfenin sözleşmeleri sona eren BELTUR, Yıldız'ın talimatıyla hastanelerden çekilmemiş ve kamu zararına yol açmıştı. Yıldız'ın, "Sakın hastanelerden çekilmeyin, ihaleye çıkamazlar" dediği iddia edildi.