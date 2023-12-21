Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'taki Boğaz manzaralı villasında kaçak yapılaşmaya hız kesmeden devam ediyor.



Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer, Kireçburnu, İsak Sokak'ta yer alan villasında icelemelerde bulunuldu.

3 beton mikserinin farklı saatlerde İzmirli Villaları Sitesi'ne giriş yaptığı ve Mahiroğlu'nun kaçak villasında beton dökümü yapıldığı görüldü.

80 METREKARE DAHA BÜYÜTTÜ

Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen 80 metrekarelik bu bölümün, kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirileceği ileri sürüldü.

Büyütülen alanlar drone ile havadan görüntüledi.

KOMŞULARYILA KAVGALI

Site sakinlerinin, villasını ortak kullanım alanı olan basketbol ve tenis alanına kadar genişleten Mahiroğlu'na tepki gösterdikleri ve bunun üzerine Mahiroğlu'nun, "O alan da benim" diyerek alanı kapattırıp komşularıyla kavgalı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İNCELEME YAPILDI

Öte yandan çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında Boğaziçi öngörünümündeki alanda kaçak inşaat yaptığına ilişkin dava açıldığı ve geçtiğimiz cuma günü İstanbul Adliyesi'nde görevli bir bilirkişi heyetinin villa ve çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN TALİMAT

Sabah'ta yer alan habere göre; Mahiroğlu, villayı satın aldıktan sonra kaçak yapılaşmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri villayı mühürledi. Ekipler daha sonra konuyu, Boğaziçi öngörünümünde asıl sorumluluk sahibi olan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne de bildirdi. Villaya bir mühür de İBB vurdu. Ancak Cafer Mahiroğlu, mühürlere rağmen, 300 metrekarelik villayı 600 metrekare daha genişletti. İmamoğlu'nun 'kaçağa göz yumun' talimatı vermesiyle çalışmaların görmezden gelindiği ileri sürüldü.

AYŞENUR ARSLAN HABER VERDİ

Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaata devam ettiği villayı, Halk TV'de program yapan ve geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan gazeteci Ayşenir Arslan kendisine bulmuştu. Aynı yerde daire satın alan Arslan, pandemi döneminde vefat eden önceki sahibi Bahattin Yıldız'ın villayı borçları karşılığında ipotekli olarak satışta koyduğundan bahsetti. Mahiroğlu da banka üzerinden bu villayı satın aldı.