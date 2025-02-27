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Ekrem İmamoğlu’ndan hem tehdit hem itiraf! Devlet ve yargı içinde bir klik mi var?
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Ekrem İmamoğlu'ndan hem tehdit hem itiraf! Devlet ve yargı içinde bir klik mi var?

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 15:44

İstanbul'un ilçelerinde gerçekleştirilen rüşvet yolsuzluk ve terör operasyonlarının İBB’ye sıçrayacağı iddiaları ve şaibeli diploma tartışmalarıyla köşeye sıkışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurduğu konuşmasında, "Adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır." diyerek tehdit ve itiraf dolu bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun sözleri "Devlet içinde CHP’ye bağlı bir klik mi var?", "Yargı içindeki bazı unsurlar, CHP adına siyasi müdahaleye mi hazırlanıyor?" gibi soruların sorulmasına neden oldu.

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