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Şişli’de kadın cinayeti! Dehşet anı kamerada!
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Şişli’de kadın cinayeti! Dehşet anı kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 12:50

Şişli Dolapdere Caddesi’nde yaşanan korkunç olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Sevgilisiyle tartışan İzzet Alver, yanındaki silahı çıkararak önce Seher Güzide’yi vurdu, ardından ise kendi yaşamına son verdi. Olayın hemen ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alver’i hastaneye kaldırırken, Güzide'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kameralara yansıyan bu dehşet verici anlar, izleyenleri şok etti.

İstanbul Şişli'de, Dolapdere Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İzzet Alver (30) adlı bir erkek, sevgilisi Seher Güzide (45) ile yaşadığı tartışma sırasında silahını çıkartarak önce Seher Güzide'yi vurdu, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 07.45 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzzet Alver, Seher Güzide'nin iş çıkışı sırasında yanına gelerek bir süre sohbet etti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetini artırdı. Tartışmanın ardından Alver, cebinden çıkardığı silahı, Seher Güzide'ye doğrultarak ateş etti. Ardından aynı silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Seher Güzide olay yerinde hayatını kaybederken, İzzet Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Alver'e ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından, Seher Güzide'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alver'in önce Seher Güzide'ye ateş ettiği ve ardından kendi hayatına son verme girişiminde bulunduğu anlar net bir şekilde kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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