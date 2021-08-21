Ekrem İmamoğlu 'gerek yok böyle bir yatırıma' demişti! İSKİ'den itiraf: 16 büyük tesise ihtiyaç var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Gerek yok böyle bir yatırıma' diyerek temel atmama töreni yaptığı Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sonrasında İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı'nda konuşan Mermutlu, yaptığı sunumda, İstanbul'da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihtiyaç yok' diyerek iptal ettiği ileri teknolojiye sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hakkında İSKİ itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi.

AK Parti döneminde planlanan bu proje Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojiye sahipti. Ancak gelinen bu noktada, İmamoğlu'nun 'ihtiyaç yok' diye 'temel atmama' töreni yaparak iptal ettiği tesisin aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktı.

'16 BÜYÜK TESİSE İHTİYAÇ VAR'

Sabah'ta yer alan habere göre İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı'nda konuşan Mermutlu, yaptığı sonumda, İstanbul'da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun dışında atıksu tünelleri ihtiyacı da var. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 10 milyar lira. İSKİ'nin bu kaynağa önümüzdeki 4 yıl içerisinde ihtiyacı var. Arazi problemi çözülse dahi, bu tesislerin tamamlanması için 4 yıla ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'ua Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz da eşlik etti.

GÖKSU: 'TASARRUF ETTİK' DEDİĞİNİZ PARAYLA 2 SENEDİR NEDEN YAPMADINIZ?'

İSKİ Genel Müdürü'nden gelen itiraftan sonra İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni yaprakların da alkışladığı "Temel Atmama Töreniyle" iptal edenler, bugün "İstanbul'un 16 yeni arıtma tesisine ihtiyacı var" diyor. "tasarruf ettik" dediğiniz parayla 2 senedir neden yapmadınız? Ayrıca; İstanbul'da bugün 10 İleri Biyolojik, 69 Biyolojik, 9 Ön arıtma olmak üzere toplam 88 adet atıksu su arıtma tesisi var. Bu tesislerin sadece 2 tanesi 1988 ve 1992'de yapılmış. Diğer 86 tesis ise 1994-2019 arası yani 25 yıllık bizim dönemimizde yapıldı. Yine İstanbul'da 42 adet atık su terfi merkezi var. Bunlardan 4 tanesi 1983 - 1994 arasında, 38 tanesi ise 1994-2019 arası yani o 25 yıllık bizim dönemimizde yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

İBB Meclis üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu ise "Günaydın Sayın Genel Müdürüm, Silahtarağa Projesi için 'Temel Atmama Töreni' yapan siz değil miydiniz? İstanbul'da her gün yeni bir kirlilik görüntüsü ortaya çıkınca mı aklınız başınıza geldi? 2 yılda ne değişti?" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek, "Temel atmama töreni" düzenlemişti.

'GEREK YOK BÖYLE BİR YATIRIMA'

Ekrem İmamoğlu, temel atmama töreni öncesinde katıldığı bir panelde "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Şaka değil, gerçekten temel atmama törenim var. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" iddiasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi...

Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje... Ekonomik sıkıntı bir kenara... Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar..."

İmamoğlu 7 Kasım'da düzenlediği 'temel atmama töreni'nde yaptığı konuşmada ise "1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.